Брайан Уиндхорст: «Леброн разозлился, когда я сказал, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в команде»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, который был очень близок с на протяжении многих лет, рассказал о реакции форварда, когда ему сказали, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в своей команде.

«Однажды, когда Леброн еще играл за «Майами», я сказал ему, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в своей команде. Он был одним из самых высокооплачиваемых, когда у него была такая же зарплата, как у Криса Боша, но он никогда не был самым высокооплачиваемым.

Он разозлился и сказал, что это «неизвестно». Потом он произнес тираду на тему того, что ему недоплачивают. Ему действительно недоплачивали», – рассказал Уиндхорст.

В 2014 году Джеймс отклонил предложение , которое было ниже максимального, и вернулся в , где стал самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?