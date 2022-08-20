Брайан Уиндхорст: «Леброн разозлился, когда я сказал, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в команде»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, который был очень близок с Леброном Джеймсом на протяжении многих лет, рассказал о реакции форварда, когда ему сказали, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в своей команде.
«Однажды, когда Леброн еще играл за «Майами», я сказал ему, что он никогда не был самым высокооплачиваемым игроком в своей команде. Он был одним из самых высокооплачиваемых, когда у него была такая же зарплата, как у Криса Боша, но он никогда не был самым высокооплачиваемым.
Он разозлился и сказал, что это «неизвестно». Потом он произнес тираду на тему того, что ему недоплачивают. Ему действительно недоплачивали», – рассказал Уиндхорст.
В 2014 году Джеймс отклонил предложение «Майами», которое было ниже максимального, и вернулся в «Кливленд», где стал самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?