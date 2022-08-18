«Индиана» объявила о подписании Дейвидаса Сирвидиса

официально объявила о подписании соглашения с литовским форвардом Дейвидасом Сирвидисом (22 года, 203 см).

Дейвидас был выбран на драфте 2019 года под 37-м номером и провел в сумме 23 матча за «Детройт».

В матчах Летней лиги за «Пеликанс» литовец набирал 19,7 очка и 6,3 подбора за игру при 46,6% из-за дуги.

Сирвидис примет участие в тренировочном лагере «Пэйсерс» и поборется за место в составе.

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