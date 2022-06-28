«Индиана» не планирует обменивать Майлза Тернера

Теги Шарлотт Индиана НБА Чед Бьюкенен Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер с высокой долей вероятности останется в команде по итогам нынешнего межсезонья.

Генеральный менеджер «Пэйсерс» Чед Бьюкенен заверил, что в данный момент переговоров по обмену игрока не ведется.

В контракте Тернера остался один сезон, за который он заработает 18 миллионов долларов. Клуб может договориться с Майлзом о продлении до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к центровому со стороны «Шарлотт».

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