«Индиана» не планирует обменивать Майлза Тернера

Центровой «Индианы» с высокой долей вероятности останется в команде по итогам нынешнего межсезонья.

Генеральный менеджер «Пэйсерс» Чед Бьюкенен заверил, что в данный момент переговоров по обмену игрока не ведется.

В контракте Тернера остался один сезон, за который он заработает 18 миллионов долларов. Клуб может договориться с Майлзом о продлении до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к центровому со стороны .

«Я настолько умен, что меня зовут Тимом Данканом». Спорим, рэперы разбираются в НБА лучше вас?