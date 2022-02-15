Тайриз Халибертон: «Рыдал после того, как мне сообщили об обмене»

Разыгрывающий Тайриз Халибертон рассказал о том, какой была его реакция на новость об обмене из в «Индиану».

«Когда в день дедлайна мне позвонил агент, я только закончил завтракать у себя дома. Подумал, он хочет рассказать про игроков, которыми интересуется «Сакраменто». Но нет.

«Давай будем на связи, потому что, насколько я понимаю, тебя могут обменять».

Я подумал, что он шутит. Вроде, да ладно, приятель, о чем ты. Они не могут обменять меня. Да ну тебя. Но вскоре стало понятно, что он не шутит.

Через какое-то время заработал мой телефон. Я посмотрел на экран. Монте. Это наш генменеджер, Монте Макнэр. В тот момент у меня упало сердце. Я уже знал, что это все.

Разговор получился коротким. Все было просто и понятно.

«Хочу сообщить, что мы обменяли тебя, отправили в «Индиану». Желаю всего наилучшего».

Мы оба произнесли еще по паре слов. Поблагодарили друг друга. Потом я выключил телефон и начал рыдать», – написал Халибертон на сайте The Players Tribune.

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