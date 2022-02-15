Наверх
Sports.ru NBA

    Тайриз Халибертон: «Рыдал после того, как мне сообщили об обмене»

    Теги Индиана Сакраменто НБА Тайриз Халибертон Монте Макнэр Баскетбол

    Разыгрывающий Тайриз Халибертон рассказал о том, какой была его реакция на новость об обмене из «Сакраменто» в «Индиану».

    «Когда в день дедлайна мне позвонил агент, я только закончил завтракать у себя дома. Подумал, он хочет рассказать про игроков, которыми интересуется «Сакраменто». Но нет.

    «Давай будем на связи, потому что, насколько я понимаю, тебя могут обменять».

    Я подумал, что он шутит. Вроде, да ладно, приятель, о чем ты. Они не могут обменять меня. Да ну тебя. Но вскоре стало понятно, что он не шутит.

    Через какое-то время заработал мой телефон. Я посмотрел на экран. Монте. Это наш генменеджер, Монте Макнэр. В тот момент у меня упало сердце. Я уже знал, что это все.

    Разговор получился коротким. Все было просто и понятно.

    «Хочу сообщить, что мы обменяли тебя, отправили в «Индиану». Желаю всего наилучшего».

    Мы оба произнесли еще по паре слов. Поблагодарили друг друга. Потом я выключил телефон и начал рыдать», – написал Халибертон на сайте The Players Tribune.

    Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные