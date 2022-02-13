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    Джей Джей Редик – об обмене Халибертона: «Сакраменто» обменяли лучшего игрока»

    Теги переходы Индиана Джей Джей Редик Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс Тайриз Халибертон Баскетбол

    Завершивший карьеру игрока Джей Джей Редик в своем подкасте прокомментировал обмен Тайриза Халибертона в «Индиану».

    «Я пришел на телевидение и сказал, что «Сакраменто» только что обменяли своего лучшего игрока, и это правда. Когда мы смотрим на статистику, да, Де’Аарон Фокс набирает больше очков, я понимаю это.

    В действительности не существует никаких цифр, которые бы говорили, что Халибертон не являлся лучшим игроком «Кингз» в этом сезоне», – заявил Редик.

    Халибертон перешел в «Пэйсерс» в результате недавнего обмена с участием Домантаса Сабониса и других игроков. Защитник набирал 14,3 очков и 7,3 передач за «Сакраменто» в этом сезоне.

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