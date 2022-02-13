Джей Джей Редик – об обмене Халибертона: «Сакраменто» обменяли лучшего игрока»

Завершивший карьеру игрока в своем подкасте прокомментировал обмен в «Индиану».

«Я пришел на телевидение и сказал, что «Сакраменто» только что обменяли своего лучшего игрока, и это правда. Когда мы смотрим на статистику, да, Де’Аарон Фокс набирает больше очков, я понимаю это.

В действительности не существует никаких цифр, которые бы говорили, что Халибертон не являлся лучшим игроком «Кингз» в этом сезоне», – заявил Редик.

Халибертон перешел в «Пэйсерс» в результате недавнего обмена с участием Домантаса Сабониса и других игроков. Защитник набирал 14,3 очков и 7,3 передач за в этом сезоне.