Атаман был удален в товарищеском матче. Итудису пришлось уговаривать коллегу покинуть площадку

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Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман был удален с площадки за два технических фола во время третьей четверти товарищеского матча против команды Греции.

Атаман отказывался покинуть площадку, и главному тренеру сборной Греции Димитрису Итудису пришлось подойти к скамейке соперников, чтобы попытаться уговорить коллегу. В итоге Атаман согласился покинуть скамейку, но не ушел в раздевалку, а пересел на трибуну.

Греция и Турция сыграли в Афинах в рамках заключительного матча международного товарищеского турнира Кубок Акрополя. Несмотря на отсутствие Янниса Адетокумбо, греки победили со счетом 89:80.

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