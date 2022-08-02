Дражен Анзулович: «Верю в Ивана Викторова»

Главный тренер прокомментировал продление контракта с защитником Иваном Викторовым.

является одним из «нас» и мы будем работать вместе уже четвертый сезон. Он всегда подходит к тренировочному процессу с очень профессиональным отношением и имеет потенциал, чтобы показывать более высокий уровень игры.

Я верю в него, как в плане профессионального отношения, так и качества игры», – заявил Анзулович.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие