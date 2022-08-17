Андрей Мальцев: «Бюджет «Химок» в этом сезоне побольше прошлогоднего, мы могли позволить себе классных игроков»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев рассказал, почему не принял предложения из Лиги ВТБ и остался в подмосковной команде, а также отметил, что бюджет клуба увеличился по сравнению с прошлым годом.

«У нас с руководством «Химок» уже была договоренность. Мы доиграли сезон в конце апреля, после чего меня пригласили на встречу с президентом клуба Дмитрием Голубковым и генеральным директором Павлом Астаховым. Мы подвели итоги сезона, мне выразили доверие и поручили комплектовать команду на новый сезон в рамках оговоренного бюджета.

Летом, да, было несколько предложений — и из Суперлиги, и из Лиги ВТБ. Но я человек слова, и хоть у меня не было уже подписанного контракта на тот момент, мы все-таки пожали руки, значит, мы идем дальше. Я вежливо выслушал все предложения, но здесь, в «Химках», мне доверяют и дают работать. И создают для этой работы все условия.

Вы сказали, что при комплектовании состава действовали в рамках оговоренного бюджета. Он увеличился по сравнению с прошлым сезоном?

По цифрам вам лучше обратиться к руководству клуба. Но со своей стороны скажу, что бюджет в этом сезоне на команду именно побольше прошлогоднего, и мы могли позволить себе хороших, классных игроков. Звезд с высокими зарплатами у нас нет. Но мы сумели провести нормальную трансферную кампанию и собрали боевой, на мой взгляд, состав», – сказал тренер.

«Химки», чемпионы Единой лиги ВТБ 2011 года, готовятся провести второй сезон в Суперлиге.

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