«Химки» объявили состав на сезон-2022/23

Подмосковные объявили состав команды на следующий сезон.

сохранил должность главного тренера. Также в клубе остались Артем Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.

Этим летом «Химки» подписали нескольких новичков. К команде присоединились Александр Варнаков, Артем Чеваренков, Дмитрий Незванкин, , Юрий Першин, Михаил Малейко и .

В сезоне-2022/23 подмосковный клуб примет участие в Суперлиге и Кубке России.

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