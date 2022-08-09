«Химки» объявили состав на сезон-2022/23

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Подмосковные «Химки» объявили состав команды на следующий сезон.

Андрей Мальцев сохранил должность главного тренера. Также в клубе остались Артем Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.

Этим летом «Химки» подписали нескольких новичков. К команде присоединились Александр Варнаков, Артем Чеваренков, Дмитрий Незванкин, Дмитрий Коршаков, Юрий Першин, Михаил Малейко и Евгений Фидий.

В сезоне-2022/23 подмосковный клуб примет участие в Суперлиге и Кубке России.

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