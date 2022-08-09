«Химки» объявили состав на сезон-2022/23

Подмосковные «Химки» объявили состав команды на следующий сезон.
Андрей Мальцев сохранил должность главного тренера. Также в клубе остались Артем Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.
Этим летом «Химки» подписали нескольких новичков. К команде присоединились Александр Варнаков, Артем Чеваренков, Дмитрий Незванкин, Дмитрий Коршаков, Юрий Першин, Михаил Малейко и Евгений Фидий.
В сезоне-2022/23 подмосковный клуб примет участие в Суперлиге и Кубке России.
Чемпионство с «Уралмашем», переход в «Парму», что значит «играть кость в кость». Интервью с Евгением Пашутиным