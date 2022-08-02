«Самара» объявила о переходе Кей Си Риверса

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Атакующий защитник Кей Си Риверс (35 лет, 196 см) стал игроком «Самары».

Американский баскетболист известен выступлением за «Зенит» в сезоне-2020/21. Ранее он также играл за «Химки» (сезон-2012/13) и «Локомотив-Кубань» (сезон-2011/12).

В прошлом сезоне Риверс провел шесть матчей за «Баварию» в Евролиге, набирая в среднем 6,2 очка, 1,3 подбора и 1 передачу. В январе Кей Си перешел в иерусалимский «Хапоэль».

Этим летом «Самара» пополнила состав участников Единой лиги ВТБ и назначила главным тренером Сергея Базаревича, который ранее возглавлял сборную России.

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