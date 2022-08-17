Брайан Уиндхорст: «Джо Цай и «Нетс» не верят, что им удастся хорошо обменять Дюрэнта, и хотят, чтобы он вернулся»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился последними новостями о ситуации со звездным форвардом «Бруклина» Кевином Дюрэнтом.

«За эти сорок семь дней, которые прошли с того момента, как Дюрэнт попросил об обмене, сложилось так, что теперь у нас два разных процесса переговоров.

Конечно, один из них связан с командами, которые заинтересованы в Кевине Дюрэнте. Существенно продвижения там не наблюдается. Цена, которую просят «Нетс» за Дюрэнта, слишком высока.

Другие переговоры ведутся между Дюрэнтом и «Нетс» и касаются того, как будет выглядеть его возвращение в команду. Именно эта тема в основном обсуждалась во время встречи владельца клуба Джо Цая с Дюрэнтом в Лондоне. Джо Цай и «Нетс» считают, что у них очень хорошая команда. Они не верят, что им удастся хорошо обменять Дюрэнта, и они хотят, чтобы он рассмотрел возможность возвращения.

Но Дюрэнт очень четко дал понять, что не хочет играть за «Нетс» в нынешней обстановке – с нынешним тренером и нынешним генеральным менеджером», – сказал Уиндхорст.

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