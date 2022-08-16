Деян Радонич: «Панатинаикосу» не хватает одного игрока, чтобы конкурировать в Евролиге»

Новый главный тренер оценил результаты комплектования команды в нынешнее межсезонье.

«Мы многое обсуждали в команде с того дня, как я подписал контракт. Мы проанализировали, какие игроки у нас есть и какие игроки нам нужны. Мы создали новую команду. У нас много новобранцев, поэтому предстоит проделать большую работу.

Думаю, нам нужен еще один игрок. В ближайшие дни мы постараемся выбрать наиболее подходящий вариант, чтобы сделать действительно хороший ход. Чтобы конкурировать в , мы должны быть хороши на обеих сторонах площадки. Думаю, мы способны на это», – сказал Радонич.

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