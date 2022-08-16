Дерек Фишер: «Стеф Карри в одном ряду с Данканом, Кобе и Шаком»

Теги Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Дерек Фишер Стефен Карри Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дерек Фишер сравнил разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри с выдающимися игроками недавнего прошлого.

«Стеф Карри – один из немногих в истории баскетбола, кто проявил себя исключительным игроком. С ним на площадке любая команда добьется успеха. Я ставлю его в один ряд с Тимом Данканом, Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом. Их команды всегда побеждали», – заявил Фишер.

В этом году Карри завоевал четвертый титул с «Уорриорз» и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

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