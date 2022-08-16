Дерек Фишер: «Стеф Карри в одном ряду с Данканом, Кобе и Шаком»

Пятикратный чемпион в составе «Лейкерс» Дерек Фишер сравнил разыгрывающего «Голден Стэйт» с выдающимися игроками недавнего прошлого.

«Стеф Карри – один из немногих в истории баскетбола, кто проявил себя исключительным игроком. С ним на площадке любая команда добьется успеха. Я ставлю его в один ряд с , и ’Нилом. Их команды всегда побеждали», – заявил Фишер.

В этом году Карри завоевал четвертый титул с «Уорриорз» и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия