На 93-м году жизни скончался легендарный тренер Пит Кэррил

В возрасте 92 лет ушел из жизни тренер Пит Кэррил, известный главным образом как создатель «принстонского нападения».

Кэррил начал тренерскую карьеру в 1952 году. Его лучшие годы связаны с работой в Принстоне с 1967 по 1996 год, где его команды победили в 514 матчах при 261 поражении, а Кэррил стал единственным тренером, который взял больше 500 матчей в университете, не выдающем спортивные стипендии игрокам. Принстон Кэррила 13 раз брал титул в Лиге Плюща, 11 раз участвовал в турнире NCAA и в 1975 году выиграл титул чемпионов NIT (для команд, которые не отобрались в «Мартовское безумие»). Он также выдал одну из главных сенсаций «Мартовского безумия» в 1996 году, когда Принстон под 13-м посевом обыграл 4-й UCLA – 43:41.

В НБА Кэррил отработал 10 лет в качестве помощника главного тренера «Сакраменто» (1996-2002, 2003-2006, 2008-2011). Использующие его систему нападения «Кингс» дошли до финала конференции и уступили «Лейкерс» в седьмом матче в 2002 году.

В 2006 году Кэррил был введен в Зал славы баскетбола.

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