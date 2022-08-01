Игорь Кочарян: «Воронов по-прежнему горит баскетболом»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян прокомментировал переход в команду 36-летнего защитника Евгения Воронова.

«Приветствуем Евгения Воронова в нашем клубе! Рады тому, что переговорный процесс прошел быстро, со взаимным интересом. Теперь столь опытный и титулованный игрок стал частью МБА перед дебютным сезоном в лиге ВТБ.

Для нас было важно, что Евгений по-прежнему горит баскетболом, принося пользу во всех аспектах игры. Мы учитывали и тот факт, что Воронов хорошо знаком со стилем главного тренера Василия Карасева, а также идеально подходит нашей клубной философии, являясь лидером не только на паркете, но и за его пределами.

Костяк команды сформирован и уже готов приступить к тренировочному процессу в Москве. Через три недели болельщики МБА смогут увидеть ее в деле – 22 августа в «Баскет Холле Москва» стартует Всероссийская спартакиада по летним видам спорта», – заявил Кочарян.

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