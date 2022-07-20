«Миннесота» подпишет двусторонний контракт с Эй Джеем Лоусоном

подпишет двусторонний контракт с атакующим защитником Эй Джеем Лоусоном (22 года, 198 см), сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Канадский баскетболист не был выбран на драфте 2021 года и провел минувший сезон в Лиге развития НБА.

Нынешним летом Лоусон удачно выступил в Летней лиге за , став самым результативным игроком команды с показателями 15,6 очка и 6 подборов в среднем за матч.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?