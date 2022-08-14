Бобби Портис – о решении остаться в «Милуоки»: «Здорово наконец найти свой дом»

Форвард Бобби Портис объяснил решение остаться в «Милуоки».

«У меня были взлеты и падения, я прошел через испытания и невзгоды, пытаясь найти себя в этой лиге. И я нашел себя здесь, в «Милуоки». Мне здесь нравится, я окружен отличными игроками, отличными скромными парнями, которые просто хотят побеждать.

Здорово наконец найти свой дом. Очень тяжело постоянно перемещаться по лиге, переезжать со всеми своими вещами. Так что найти свой дом – это здорово. Мне здесь нравится. Могу честно сказать, что «Милуоки» изменил мою жизнь», – сказал Портис.

Портис подписал с «Бакс» новый четырехлетний контракт на 49 млн долларов.

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