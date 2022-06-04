Бобби Портис может подписать летом новый многолетний контракт с «Бакс»

Форвард , как ожидается, подпишет этим летом многолетнее продление контракта с клубом.

Сезон-21/22 стал лучшим в карьере 27-летнего «большого»: 14,6 очка и 9,1 подбора при 38,3% реализации 3-очковых. При этом за следующий чемпионат Портис может заработать только 4,5 миллиона долларов, но в соглашении прописана опция игрока.

По информации инсайдера Марка Стейна, стороны в межсезонье-2022 заключат новый долгосрочный контракт.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник