Бобби Портис отклонил опцию игрока в контракте с «Бакс»

Форвард отклонил опцию игрока на следующий сезон, за который мог заработать 4,6 миллиона долларов.

Об этом сообщил агент баскетболиста Марк Бартельстейн. Таким образом, Портис станет неограниченно свободным агентом.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 27-летнего форварда. Он набирал в среднем 14,6 очка и 9,1 подбора при 38,3% реализации из-за дуги.

Ранее проходила информация, что «Бакс» подпишет с Портисом новый многолетний контракт.

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