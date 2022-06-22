Бобби Портис, скорее всего, откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23

Ожидается, что форвард «Милуоки» (27 лет, 208 см) откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23 за 4,6 миллиона долларов и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее сообщалось, что Портис планирует заключил с «Бакс» новое долгосрочное соглашение.

Сезон-21/22 стал лучшим в карьере 27-летнего бигмена: 14,6 очка и 9,1 подбора при 38,3% реализации 3-очковых.

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