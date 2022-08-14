Коллин Секстон вряд ли пропустит тренировочный лагерь «Кливленда»

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По словам журналиста Cleveland.com Криса Федора, разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон вряд ли пропустит предсезонный тренировочный лагерь, несмотря на то, что ему до сих пор не удалось договориться с клубом о новом контракте.

«Агент Рич Пол – жесткий переговорщик. Он до конца борется за своих клиентов и известен тем, что ведет переговоры во время – и после – тренировочного лагеря, который начнется в конце сентября.

Но Секстон вряд ли пропустит сборы. Ему нужно восстановить свою ценность после серьезной травмы колена, из-за которой он сыграл всего 11 матчей в прошлом сезоне. Единственный способ получить желаемый контракт — это появиться в лагере и хорошо сыграть», – пишет Федор.

Секстон является ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что переговоры игрока с клубом зашли в тупик, так как стороны заняли полярные позиции в оценке ситуации. «Кавальерс» предложили Секстону трехлетний контракт на 40 миллионов долларов, но получили отказ.

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