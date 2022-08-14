Коллин Секстон вряд ли пропустит тренировочный лагерь «Кливленда»

По словам журналиста Cleveland.com Криса Федора, разыгрывающий «Кавальерс» вряд ли пропустит предсезонный тренировочный лагерь, несмотря на то, что ему до сих пор не удалось договориться с клубом о новом контракте.

«Агент Рич Пол – жесткий переговорщик. Он до конца борется за своих клиентов и известен тем, что ведет переговоры во время – и после – тренировочного лагеря, который начнется в конце сентября.

Но Секстон вряд ли пропустит сборы. Ему нужно восстановить свою ценность после серьезной травмы колена, из-за которой он сыграл всего 11 матчей в прошлом сезоне. Единственный способ получить желаемый контракт — это появиться в лагере и хорошо сыграть», – пишет Федор.

Секстон является ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что переговоры игрока с клубом зашли в тупик, так как стороны заняли полярные позиции в оценке ситуации. «Кавальерс» предложили Секстону трехлетний контракт на 40 миллионов долларов, но получили отказ.

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