К Бронни Джеймсу проявляют интерес ведущие команды NCAA, включая Огайо Стэйт и UCLA

Бронни Джеймс, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, в 2023 году закончит обучение в школе и должен будет принять решение о продолжении карьеры.

Как сообщает обозреватель ESPN Пол Бьянкарди, Джеймс-младший с высокой вероятностью проведет сезон-23/24 в NCAA.

Интерес к Бронни проявляют ряд ведущих программ , включая университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос Анджелесе, Мичиган, Огайо Стэйт и Орегон.

Бронни родом из Огайо, на данный момент живет в Лос-Анджелесе.

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