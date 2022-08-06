Абрамо Цанка из «СШОР-Локо» продолжит карьеру в NCAA

Теги переходы Локомотив-Кубань НБА NCAA суперлига Россия университет Калифорнии, Лос-Анджелес Баскетбол

Атакующий защитник «СШОР-Локомотив-Кубань» Абрамо Цанка (20 лет, 198 см) будет выступать в NCAA, начиная со следующего сезона.

Команда университета Калифорнии в Лос-Анджелесе объявила о переходе итальянского баскетболиста. UCLA регулярно готовит будущих игроков НБА.

В минувшем сезоне Цанка провел 17 матчей за фарм-команду «Локомотива-Кубань» в Суперлиге-1, набирая в среднем 10,6 очка, 3,9 подбора и 1,8 передачи за 23:07 на площадке.

Недавно форвард выступил за сборную Италии на юниорском чемпионате Европы (U20). Его показатели составили 9,4 очка, 2,1 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Контракт Абрамо с «Локо» действовал до 2024 года. На каких условиях игрок покинул краснодарский клуб, не сообщается.

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