В Испании продали все билеты на товарищеский матч с Грецией. Яннис не сыграет из-за микротравмы

В Испании продали все билеты на товарищеский матч с Грецией. Ожидается, что арену Wizink Center в Мадриде посетят 17 500 зрителей.

Испанские болельщики рассчитывали увидеть на площадке 2-кратного MVP НБА Янниса Адетокумбо, который несколько дней назад набрал 31 очко и 10 подборов за 20 минут в первой контрольной встрече между командами в Греции.

Выяснилось, что форвард «Бакс» пропустит встречу из-за микротравмы.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино