Кайл Кузма набрал 67 очков в матче Pro-Am

Форвард отметился результативной игрой в матче полупрофессиональной лиги Powder в Солт-Лейк-Сити.

Кузма набрал 67 очков, а также совершил 14 подборов и 9 передач. Форвард сыграл вместе с новобранцем «Уизардс» Делоном Райтом.

Команда Кузмы и Райта одержала победу над командой, за которую выступали форвард и снайпер Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

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