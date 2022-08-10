Кайл Кузма набрал 67 очков в матче Pro-Am

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отметился результативной игрой в матче полупрофессиональной лиги Powder в Солт-Лейк-Сити.
Кузма набрал 67 очков, а также совершил 14 подборов и 9 передач. Форвард сыграл вместе с новобранцем «Уизардс» Делоном Райтом.
Команда Кузмы и Райта одержала победу над командой, за которую выступали форвард «Торонто» Скотти Барнс и снайпер «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
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