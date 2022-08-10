Кайл Кузма набрал 67 очков в матче Pro-Am

Теги Денвер Торонто НБА Вашингтон видео Кентавиус Колдуэлл-Поуп Делон Райт Кайл Кузма Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отметился результативной игрой в матче полупрофессиональной лиги Powder в Солт-Лейк-Сити.

Кузма набрал 67 очков, а также совершил 14 подборов и 9 передач. Форвард сыграл вместе с новобранцем «Уизардс» Делоном Райтом.

Команда Кузмы и Райта одержала победу над командой, за которую выступали форвард «Торонто» Скотти Барнс и снайпер «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

🐶Экс-чемпион НБА поднимает миллионы на французских бульдогах. Он утверждает, что цена на щенка доходит до 500 тысяч долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные