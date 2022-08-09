Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов Андрея Мартюка в сезоне-21/22

лига ВТБ представила подборку лучших моментов форварда ива-Кубань» в сезоне-21/22.

В минувшем розыгрыше Мартюк принял участие в 29 матчах Лиги. В среднем за 20 минут на паркете россиянин набирал 7,6 очка и 5,3 подбора.

По итогам регулярного чемпионата Мартюк был признан лучшим молодым игроком Лиги.

В межсезонье-2022 «Локо» объявил о продлении контракта с 22-летним форвардом.

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