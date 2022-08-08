Кевин Дюрэнт отреагировал на критику из-за выбора им легких путей

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт отреагировал на критику в твиттере, пользователь которого напомнил баскетболисту о выборе им легких путей по ходу карьеры.

«Машина не завелась сегодня утром, опоздал на работу, а там еще и интернет не работает. А мне нравится все это дерьмо. В отличие от , я получаю удовольствие, когда доводится идти по сложному пути... Это ведь дополнительный опыт в решении проблем», – написал пользователь Майкл Пэтрон.

«Тебе нравится ездить на отстойной машине и по приезду на работу понимать, что не работает интернет?» – ответил Дюрэнт.

Дюрэнт в 2016 году перешел в «Голден Стэйт», который перед этим остановил его «Оклахому» в плей-офф. С «воинами» он затем дважды становился чемпионом .

Этим летом Кевин запросил обмен из , который вылетел в первом раунде.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена