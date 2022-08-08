ЧЕ-2022. Девушки (U18). Испания – Польша, Турция сыграет с Италией и другие матчи

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В понедельник, 8 августа, в Греции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

Испания встретится с Польшей, Турция сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Ираклион, Греция

Групповой этап

Группа A

Испания – Польша

8 августа. 14:30

Турция – Италия

8 августа. 16:45

Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 1-1, Италия – 1-1, Польша – 0-2.

Группа B

Греция – Бельгия

8 августа. 19:00

Чехия – Латвия

8 августа. 21:15

Положение команд: Греция – 2-0, Чехия – 1-1, Латвия – 1-1, Бельгия – 0-2.

Группа C

Финляндия – Швеция

8 августа. 14:30

Венгрия – Литва 

8 августа. 16:45

Положение команд: Венгрия – 2-0, Финляндия – 1-1, Литва – 1-1, Швеция – 0-2.

Группа D

Франция – Босния и Герцеговина

8 августа. 19:00

Израиль – Германия

8 августа. 21:15

Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 1-1, Германия – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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