ЧЕ-2022. Девушки (U18). Испания – Польша, Турция сыграет с Италией и другие матчи

В понедельник, 8 августа, в Греции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
Испания встретится с Польшей, Турция сыграет с Италией.
Девушки (U18)
Ираклион, Греция
Групповой этап
Группа A
Испания – Польша
8 августа. 14:30
Турция – Италия
8 августа. 16:45
Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 1-1, Италия – 1-1, Польша – 0-2.
Группа B
Греция – Бельгия
8 августа. 19:00
Чехия – Латвия
8 августа. 21:15
Положение команд: Греция – 2-0, Чехия – 1-1, Латвия – 1-1, Бельгия – 0-2.
Группа C
Финляндия – Швеция
8 августа. 14:30
Венгрия – Литва
8 августа. 16:45
Положение команд: Венгрия – 2-0, Финляндия – 1-1, Литва – 1-1, Швеция – 0-2.
Группа D
Франция – Босния и Герцеговина
8 августа. 19:00
Израиль – Германия
8 августа. 21:15
Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 1-1, Германия – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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