ЧЕ-2022. Девушки (U18). Италия – Испания, Германия против Франции и другие матчи

В субботу, 6 августа, в Греции стартует чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
В первый игровой день Италия встретится с Испанией, Германия – с Францией.
Девушки (U18)
Ираклион, Греция
Групповой этап
Группа A
Италия – Испания
6 августа. 14:30
Турция – Польша
6 августа. 19:00
Положение команд: Турция – 0-0, Италия – 0-0, Испания – 0-0, Польша – 0-0.
Группа B
Греция – Латвия
6 августа. 19:00
Бельгия – Чехия
6 августа. 21:15
Положение команд: Греция – 0-0, Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Латвия – 0-0.
Группа C
Финляндия – Литва
6 августа. 14:30
Швеция – Венгрия
6 августа. 16:45
Положение команд: Финляндия – 0-0, Швеция – 0-0, Венгрия – 0-0, Литва – 0-0.
Группа D
Израиль – Босния и Герцеговина
6 августа. 16:45
Германия – Франция
6 августа. 21:15
Положение команд: Израиль – 0-0, Германия – 0-0, Франция – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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