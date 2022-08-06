ЧЕ-2022. Девушки (U18). Италия – Испания, Германия против Франции и другие матчи

В субботу, 6 августа, в Греции стартует чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

В первый игровой день Италия встретится с Испанией, Германия – с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Ираклион, Греция

Групповой этап

Группа A

Италия – Испания

6 августа. 14:30

Турция – Польша

6 августа. 19:00

Положение команд: Турция – 0-0, Италия – 0-0, Испания – 0-0, Польша – 0-0.

Группа B

Греция – Латвия

6 августа. 19:00

Бельгия – Чехия

6 августа. 21:15

Положение команд: Греция – 0-0, Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Латвия – 0-0.

Группа C

Финляндия – Литва

6 августа. 14:30

Швеция – Венгрия

6 августа. 16:45

Положение команд: Финляндия – 0-0, Швеция – 0-0, Венгрия – 0-0, Литва – 0-0.

Группа D

Израиль – Босния и Герцеговина

6 августа. 16:45

Германия – Франция

6 августа. 21:15

Положение команд: Израиль – 0-0, Германия – 0-0, Франция – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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