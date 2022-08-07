ЧЕ-2022. Девушки (U18). Чехия – Греция, Франция сыграет с Израилем и другие матчи

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В воскресенье, 7 августа, в Греции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

Чехия встретится с Грецией, Франция сыграет с Израилем.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Ираклион, Греция

Групповой этап

Группа A

Польша – Италия

6 августа. 14:30

Испания – Турция

6 августа. 16:45

Положение команд:  Испания – 1-0, Турция – 1-0, Польша – 0-1, Италия – 0-1.

Группа B

Чехия – Греция

6 августа. 19:00

Латвия – Бельгия

6 августа. 21:15

Положение команд: Греция – 1-0, Чехия – 1-0, Бельгия – 0-1, Латвия – 0-1.

Группа C

Литва – Швеция

6 августа. 14:30

Венгрия – Финляндия

6 августа. 16:45

Положение команд: Финляндия – 1-0, Венгрия – 1-0, Швеция – 0-1, Литва – 0-1.

Группа D

Босния и Герцеговина – Германия

6 августа. 19:00

Франция – Израиль

6 августа. 21:15

Положение команд: Израиль – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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