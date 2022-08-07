ЧЕ-2022. Девушки (U18). Чехия – Греция, Франция сыграет с Израилем и другие матчи

В воскресенье, 7 августа, в Греции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
Чехия встретится с Грецией, Франция сыграет с Израилем.
Девушки (U18)
Ираклион, Греция
Групповой этап
Группа A
Польша – Италия
6 августа. 14:30
Испания – Турция
6 августа. 16:45
Положение команд: Испания – 1-0, Турция – 1-0, Польша – 0-1, Италия – 0-1.
Группа B
Чехия – Греция
6 августа. 19:00
Латвия – Бельгия
6 августа. 21:15
Положение команд: Греция – 1-0, Чехия – 1-0, Бельгия – 0-1, Латвия – 0-1.
Группа C
Литва – Швеция
6 августа. 14:30
Венгрия – Финляндия
6 августа. 16:45
Положение команд: Финляндия – 1-0, Венгрия – 1-0, Швеция – 0-1, Литва – 0-1.
Группа D
Босния и Герцеговина – Германия
6 августа. 19:00
Франция – Израиль
6 августа. 21:15
Положение команд: Израиль – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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