Лига ВТБ провела лагерь для молодых судей

лига ВТБ организовала тренировочный лагерь для молодых и потенциальных рефери в Москве.

Мероприятие проходило с 3 по 7 августа в рамках любительского чемпионата Объединенной Баскетбольной Ассоциации (UBA) при содействии Федерации баскетбола города Москвы.

Молодые судьи прошли теоретический курс от главы судейского департамента Лиги ВТБ Николоса Пицилкаса, а также получили практику в виде судейства матчей летней лиги UBA.

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