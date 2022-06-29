В Москве пройдет летний лагерь Лиги ВТБ для молодых и потенциальных судей

Единая лига ВТБ с 3 июля по 7 августа проведет в Москве лагерь для молодых и потенциальных судей.

Лагерь будет проходить в рамках чемпионата Летней Лиги Объединенной Баскетбольной Ассоциации (UBA) при содействии Федерации баскетбола города Москва.

Молодые судьи пройдут теоретический курс от главы судейского департамента Лиги ВТБ Николоса Пицилкаса, а также получат практику в виде судейства матчей летней лиги UBA вместе с ведущими судьями лиги. После каждого матча судьям будут даны детальный анализ их работы и рекомендации.

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