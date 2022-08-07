«Ховентуд» подписал многолетний контракт с Томиславом Буляном

Форвард Томислав Булян (19 лет, 203 см) договорился о многолетнем контракте с испанским , сообщает Encestando.

Булян удачно выступил за сборную Хорватии на молодежном чемпионате Европы-2022 (U20). Он набирал 15,7 очка, а также совершал 9,9 подбора и 2 перехвата в среднем за матч.

Ранее форвард выступал за хорватский «Задар». В 14 матчах лиги-2021/22 его средние показатели составили 3,7 очка и 1,6 подбора за 8 минут на площадке.

Ожидается, что Томислав проведет следующий сезон в аренде в клубе «Прат», который выступает во втором дивизионе Испании.

«Ховентуд» регулярно принимает участие в Еврокубке.

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