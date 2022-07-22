Кайл Гай пополнил состав «Ховентуда»

Испанский подписал контракт с защитником (24 года, 185 см).

Соглашение заключено на сезон-22/23.

Гай в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Майами», набирая 3,9 очка, 0,9 подбора и 0,9 передачи за игру.

Американец был выбран на драфте НБА 2019 года во втором раунде под общим 55-м номером.

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