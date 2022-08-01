Марк Стейн: «Энтони Дэвис был мотивирован летней критикой и тренируется с особым усердием»

Инсайдер Марк Стейн рассказал о том, как на форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса повлияла недавняя критика.

В середине июня Дэвис заявил, что «не брал в руки мяч с апреля», что вызвало вопросы у экспертов, болельщиков и экс-игроков НБА.

«Поразительное заявление Энтони Дэвиса о том, что он не бросал мяч с начала апреля, вероятно, стало неожиданной удачей. По общему мнению, Дэвис с тех пор тренируется с особым усердием. Слова Энтони вызвали волну резкой критики, что мотивировало его», – сообщил Стейн.

Бросковый тренер звезды по прозвищу Lethal Shooter ранее рассказал о том, как форвард готовится к новому сезону.

сосредоточился на работе! Ежедневные занятия с 4:50 утра – это то, что нужно! Сейчас работаем над штрафными, делаем по 400 попаданий!» – сказал тренер.

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