Сэм Деккер может перейти в «Лондон Лайонс»

«Лондон Лайонс» ведет переговоры с форвардом (28 лет, 203 см), сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

Американский баскетболист был выбран под 18-м номером на драфте НБА-2015. Он известен выступлением за и .

В сезоне-2019/20 Деккер играл за краснодарский .

Прошлый сезон форвард заканчивал в турецком . Он провел 18 матчей, набирая в среднем 13,2 очка, 5,5 подбора, 1,9 передачи и 1 перехват.

«Лондон Лайонс» примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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