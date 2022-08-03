Джастин Пэттон продолжит карьеру в «Шоле»

«Шоле» объявил о подписании контракта с центровым Джастином Пэттоном (25 лет, 213 см).

Американский баскетболист был выбран по 16-м номером на драфте НБА-2017 года, но провел в лиге только 22 матча за четыре сезона, всерьез закрепившись только в .

В прошлом сезона Пэттон выступал за , набирая 11,4 очка, 5,7 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие