Джастин Пэттон продолжит карьеру в «Шоле»

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«Шоле» объявил о подписании контракта с центровым Джастином Пэттоном (25 лет, 213 см).

Американский баскетболист был выбран по 16-м номером на драфте НБА-2017 года, но провел в лиге только 22 матча за четыре сезона, всерьез закрепившись только в «Хьюстоне».

В прошлом сезона Пэттон выступал за «Хапоэль Эйлат», набирая 11,4 очка, 5,7 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

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