«Шоле» усилился Нилом Сако

Французский «Шоле» объявил о подписании двухлетнего контракта с центровым Нилом Сако (23 года, 210 см).

В прошлом сезоне баскетболист также выступал в чемпионате Франции. Он провел 33 матча за «Шоле», набирая в среднем 10,1 очка и 7,6 подбора.

В сезоне-2021/22 Сако стал третьим в чемпионате по количеству подборов в среднем за игру. Его обогнали только Крис Хортон (8,1 подбора) из и Юссу Ндойе из «Орлеана» (8 подборов).

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