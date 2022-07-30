Уэйн Селден присоединился к «Вероне»

Итальянская «Верона» объявила о переходе атакующего защитника Уэйна Селдена (27 лет, 196 см).

На счету американского баскетболиста 133 матча в НБА. Он известен выступлением за и .

Прошлый сезон Селден заканчивал в израильском «Ирони Нес-Ционе». В четырех матчах за эту команду он набирал в среднем 14,3 очка, 3,5 подбора и 3 передачи.

«Верона» вышла в Серию А после удачного сезона во втором дивизионе Италии.

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