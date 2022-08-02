«Селтикс» подпишут негарантированный контракт с Ноа Вонле

«Селтикс» договорились о подписании негарантированного контракта с форвардом (26 лет, 208 см).

Вонле присоединится к тренировочному лагерю и поборется за место в заявке на следующий сезон.

Ноа был выбран под 9-м номером на драфте-2014. В минувшем сезоне играл в Китае за «Шанхай».

На счету Вонле 339 матчей в НБА со средними показателями 4,9 очка и 5,1 подбора за встречу.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие