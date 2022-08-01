Сет Карри: «Бен Симмонс может быть неудержимым и без броска»

Защитник «Нетс» считает, что его одноклубник может играть на высоком уровне и приносить большую пользу, даже не бросая по кольцу.

«Считаю, что Бен может обойтись и без броска. Он просто должен делать то, что у него получается лучше всего: защищаться, подбирать, двигать мяч, создавать возможности для товарищей и атаковать из-под кольца в проходах. У него шикарные габариты и большой талант, так что требуются порой даже два, а то и три соперника, чтобы не пустить его в «краску». Всего этого уже вполне достаточно.

Бен не просто так является многократным участником Матча звезд. Если он сможет поднять процент реализации штрафных бросков, это сделает его неудержимым», – заявил Карри.

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