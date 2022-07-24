Сет Карри: «Бену Симмонсу будет трудно вернуться»

Атакующий защитник поделился ожиданиями от возвращения на площадку разыгрывающего команды .

Симмонс не сыграл ни одного матча в прошлом сезоне из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

«Это всегда вызов. Он пропустил целый сезон. Ему будет непросто вернуться в игровую форму. Не знаю точно, через что он прошел в психологическом плане. Мне трудно это комментировать. Когда ты пропускаешь год, не имея возможности соревноваться и играть пять на пять, возвращаться трудно.

Просто нужно время, чтобы заново привыкнуть баскетболу такого уровня. Он располагает особым таланом всеми навыками, поэтому нужен «Нетс» на площадке», – сказал Карри.

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