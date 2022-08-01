Мэджик Джонсон: «Билл Расселл был моим кумиром. Он проложил путь для таких, как я»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон отдал должное прославленному центровому Биллу Расселлу, который в воскресенье ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Билл Расселл был моим кумиром. Я смотрел за тем, что он делает, на площадке и за ее пределами. Его баскетбольные достижения неоспоримы. Он доминировал, стал великим, выиграл 11 чемпионских перстней. Если говорить о жизни за пределами баскетбольной площадки, то он проложил путь для таких, как я.

Билл был одним из первых спортсменов на передовой борьбы за социальную справедливость, равенство и гражданские права. Вот почему я так восхищался и любил его. На протяжении всей нашей дружбы он постоянно напоминал мне о необходимости улучшения положения черного сообщества.

Несмотря на все достижения, он был скромным и вежливым гигантом, умным и интеллигентным человеком, который использовал свою платформу для борьбы за права чернокожих. С момента, как мы впервые повстречались, он делился со мной советами и наставлял.

В последующие годы он никогда не упускал возможности сказать мне, как гордится мной за то, что я делаю для черной Америки. Я навсегда запомню этот его клокочущий смех, чувство юмора и любовь к баскетболу.

Это огромная потеря для баскетбольного мира. Я и моя семья молимся за Билла Расселла», – написал Джонсон.

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