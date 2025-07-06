Виктор Вембаньяма был замечен в ночном клубе в Токио

Звезду «Сперс» сняли на видео в японском ночном клубе.

TMZ Sports опубликовал видео, на котором французский центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма развлекается в ночном клубе 1 OAK TOKYO.

Видео было сделано рано утром в прошлое воскресенье. Согласно источнику, Вембаньяма отдыхал с игроками из профессиональной баскетбольной лиги Японии. Француз был очень дружелюбен и приветлив со всеми женщинами и мужчинами вокруг него и провел в клубе около 90 минут.