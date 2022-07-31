Таддеус Янг: «Бронни Джеймс – не элитный, но чертовски сильный игрок»

Форвард высоко оценил перспективы Бронни Джеймса, сына звездного форварда .

«Он чертовски силен. Наверное, все понимают, что он не является элитным игроком. Но он атлетичен, силен, работает в защите, хорошо бросает, может разыгрывать и действовать без мяча. Мне нравится его игра», – сказал Янг.

Ранее сообщалось, что Леброн может покинуть «Лейкерс», чтобы сыграть в одной команде со своим старшим сыном.

Ожидается, что Бронни (17 лет) будет выбран на драфте-2024. К тому времени Леброну будет 39 лет.

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