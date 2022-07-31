Таддеус Янг: «Бронни Джеймс – не элитный, но чертовски сильный игрок»

Форвард «Торонто» Таддеус Янг высоко оценил перспективы Бронни Джеймса, сына звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Он чертовски силен. Наверное, все понимают, что он не является элитным игроком. Но он атлетичен, силен, работает в защите, хорошо бросает, может разыгрывать и действовать без мяча. Мне нравится его игра», – сказал Янг.
Ранее сообщалось, что Леброн может покинуть «Лейкерс», чтобы сыграть в одной команде со своим старшим сыном.
Ожидается, что Бронни (17 лет) будет выбран на драфте-2024. К тому времени Леброну будет 39 лет.
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