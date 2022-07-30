Марк Стейн: «Только возможность сыграть в одной команде с Бронни может побудить Леброна к уходу из «Лейкерс»

По словам инсайдера Марка Стейна, только Бронни Джеймс может стать причиной возможного ухода из «Лейкерс».

«В лиге преобладает мнение, что только возможность сыграть в одной команде с сыном Бронни Джеймсом, который будет иметь право на участие в драфте 2024 года и продолжает развиваться как потенциальный игрок НБА, может побудить Леброна к уходу из «Лейкерс», – пишет Стейн.

Ожидается, что старший сын Леброна Бронни Джеймс (17 лет) будет выбран на драфте-2024. К тому времени Леброну будет 39 лет.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

Главная цель Леброна – сыграть с сыном в НБА. Младший уже зарабатывает 10 млн в год, претендует на 1-й пик драфта и бросает лучше папаши