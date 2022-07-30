Роберт Джонсон продолжит карьеру в «Наполи»

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Атакующий защитник Роберт Джонсон (27 лет, 193 см) подписал контракт с итальянским «Наполи», пишет инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

Американский баскетболист известен выступлением за пермскую «Парму». Он провел в России два сезона (2019-2021) и принял участие в 17 матчах Единой лиги ВТБ.

Прошлый сезон Джонсон заканчивал в варшавской «Легии» и дошел с этой командой до финала чемпионата Польши. В 13 матчах он набирал в среднем 20,5 очка, 4,8 передачи и 4,5 подбора.

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