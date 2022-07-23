Марцель Понитка перешел в «Сарагосу»

объявила о подписании контракта с атакующим защитником Марцелем Пониткой (24 года, 191 см).

Польский баскетболист начинал прошедший сезон в составе , за которую провел 5 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 5,4 очка, 3,4 передачи и 1,6 подбора.

В марте Понитка перешел в немецкий из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине. Там его показатели составили 10 очков, 4,5 передачи и 3,3 подбора.

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