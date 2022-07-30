Шакил О’Нил: «Мой сын Шариф может стать Яннисом, если будет играть на полной скорости»

Член Зала славы ’Нил считает, что его сын Шариф может стать игроком, похожим на звездного форварда .

«Я точно знаю, что Шариф – это Яннис Адетокумбо, который умеет бросать. Знаете, что отличает Янниса от любого другого игрока? Он двигается на полной скорости каждый раз. Он получает мяч и пытается поставить сверху через любого соперника. Ему все равно, кто играет против него. И нет, ему не нужно объединяться с другими суперзвездами», – заявил Шак.

Шариф О’Нил (22 года, 208 см) не был выбран на драфте НБА этого года. Он провел четыре матча в Летней лиге НБА за , набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке.

Недавно форвард подписал контракт на шестизначную сумму с командой Лиги развития НБА «Игнайт», которая специализируется на развитии молодых баскетболистов.

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