Шакил О’Нил: «Мой сын Шариф может стать Яннисом, если будет играть на полной скорости»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил Милуоки G-лига Летняя лига НБА Яннис Адетокумбо Шариф О’Нил Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что его сын Шариф может стать игроком, похожим на звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Я точно знаю, что Шариф – это Яннис Адетокумбо, который умеет бросать. Знаете, что отличает Янниса от любого другого игрока? Он двигается на полной скорости каждый раз. Он получает мяч и пытается поставить сверху через любого соперника. Ему все равно, кто играет против него. И нет, ему не нужно объединяться с другими суперзвездами», – заявил Шак.

Шариф О’Нил (22 года, 208 см) не был выбран на драфте НБА этого года. Он провел четыре матча в Летней лиге НБА за «Лейкерс», набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке.

Недавно форвард подписал контракт на шестизначную сумму с командой Лиги развития НБА «Игнайт», которая специализируется на развитии молодых баскетболистов.

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