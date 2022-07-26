Шариф О’Нил продолжит карьеру в Лиге развития НБА

Форвард Шариф О’Нил подписал контракт на шестизначную сумму с командой Лиги развития НБА «Игнайт».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шариф приходится сыном легенде НБА ’Нилу. Шак ранее высказался о 22-летнем баскетболисте: «Я вырастил Янниса с броском».

Шариф не был выбран на недавнем драфте НБА.

Шариф пропустил сезон-2018/19 из-за операции на сердце. Последние два года он отыграл за Луизиану Стэйт в NCAA.

Форвард провел четыре матча в Летней лиге НБА за «Лейкерс», набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке.

«Игнайт» специализируется на развитии молодых баскетболистов, которые в G-лиге получают возможность играть против более опытных игроков. Шариф будет работать над собой с целью попытаться продолжить карьеру в НБА.

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